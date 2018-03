المتوسط:

أفاد عميد بلدية أجدابيا العقيد سعد العكوكي، بأنَّ الميزانية المخصصة لبلدية أجدابيا، تُقدر بـ 37 مليون دينار، بالإضافة إلى آلية التعاقد مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشاريع.

وأضاف «العكوكي»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ أبرز هذه المشاريع تشمل قطاع التعليم، وصيانة 34 مدرسة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، وصيانة مخازن الإمداد الطبي وبعض العيادات الخارجية والجهاز المقطعي بمستشفى المقريف.

وأشار «العكوكي»، إلى أنّه سيتم صيانة بعض المقار الأمنية، ومراكز الشرطة والجوازات والمطافئ، كما ستشمل هذه المشاريع حل مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها بعض الأحياء في المدينة، وصيانة بعض الطرق المتهالكة بالتنسيق مع مكتب المواصلات أجدابيا.

The post «العكوكي»: 37 مليون دينار حجم الميزانية المخصصة لمشاريع بلدية أجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية