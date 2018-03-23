إيطاليا تقدم مساعدات طبية إلى بلديتي زوارة وصرمان غرب ليبيا

وصلت الخميس الدفعة الثانية من مجموعة أدوية ومستلزمات تحاليل طبية ضمن حملة الإمداد الطبي المقدم من السفارة الإيطالية لبلدية زوارة.

وأوضح مصدر مطلع من بلدية زوارة أن الدفعة الثانية من المساعدات الطبية جاءت في إطار التعاون المشترك واتفاق مبرم في وقت سابق بين السفارة الإيطالية وبلدية زوارة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأدوية والتحاليل والمضادات الحيوية معدة للاستعمال داخل المستشفى فقط.

من جانب آخر قالت السفارة الإيطالية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إنها قدمت شحنة من المساعدات الطبية لبلدية صرمان ضمن حملة جسر التضامن التي تنظمها السفارة الإيطالية لدعم القطاع الصحي الليبي.

وتعاني ليبيا خلال السنوات الأخيرة من نقص في الأدوية والمعدات الطبية، بسبب الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي والإداري.

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