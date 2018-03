«بعيرة»: إحاطة «غسان سلامة» في مجلس الأمن لم تتطرق إلى وضع حلول للأزمة

المتوسط:

أفاد عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، بأنَّ إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، تمحورت حول العديد من المشاكل التي تمس ليبيا، وتظهر بشكل واضح أمام كافة الليبيين.

وقال «بعيرة»، خلال تصريحاتٍ صحافية، إنَّ «غسان سلامة»، دائما ما يكتفي بطرح ووصف المشاكل التي يراها في ليبيا بدون أن يتحدث حول أي حلول لها.

وأشار «أبو بكر بعيرة»، إلى أنَّ المبعوث الأممي لدى ليبيا لم يتطرق إلى لم شمل مجلس النواب المفكك، الذي لا يؤدي واجباته بالشكل اللازم.

