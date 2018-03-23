ضباط الجيش يتفقون على مدنية الدولة ووحدة البلاد

جدد ضباط الجيش الليبي المجتمعون في مصر، الجمعة، اتفاقهم على مدنية الدولة، ووحدة وسيادة ليبيا، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الاستقطاب السياسي والجهوي.

وأعلن المجتمعون، وفقا للبيان الختامي للاجتماع السادس لضباط الجيش الليبي، مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة؛ بغية استكمال اللجان الفنية للعمل فيما يتعلق بآليات التنفيذ والتطبيق الفعلى للمشروع الوطنى لتوحيد الجيش الليبى.

وأكد البيان أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام خلال هذه المرحلة “الحرجة” من تاريخ الوطن، منوها بضرورة المضي في مشروع توحيد الجيش الليبى بما يجعله قادراً على التعاطى بشكل إيجابى وفاعل مع التحديات التي تواجهها الدولة الليبية.

يُذكر أن ضباط الجيش الليبي المجتعون في العاصمة المصرية القاهرة أكدوا في الاجتماع الخامس على مدنية الدولة وضرورة تجنيب المؤسسة العسكرية الصراع السياسي في البلاد.

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