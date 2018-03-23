وزير الداخلية يدعو الشعب إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية لتعزيز قيم التسامح

دعا وزير الداخلية الليبي المفوض في حكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور المواطنين في ليبيا إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية للسير قدما في تعزيز قيم التسامح والمصالحة الوطنية التي لا تستثني أحدا.

وقال عاشور في بيان نشرته وزارة الداخلية الخميس إن زمن التحريض على العنف والاقتتال من خلال خطاب الكراهية وزعزعة الأمن قد ولى إلى غير رجعة، مؤكدا أن إدخال الفرحة في قلوب الليبيين لن يكتمل إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتوجه إلى الانتخابات لسماع رأي الشعب.

وأضاف “أن من يخير بين الشرق والغرب كمن يخير بين أمه وأبيه” في إشارة إلى ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والإداري في ليبيا.

وتوجد في ليبيا حكومتان واحدة معترف بها دوليا وتسيطر على غرب ليبيا وهي حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في نهاية 2015 وأخرى موازية تدير شرق ليبيا بالتحالف مع عملية الكرامة وقائدها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة على التواصل بين الأطراف السياسية المختلفة لتسهيل تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والتي تنص على إجراء انتخابات عامة في البلاد واعتماد دستور دائم، وبدء عملية للمصالحة، من أجل إنهاء الانقسام السياسي والإداري وإنهاء الأزمة في البلاد.

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