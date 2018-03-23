انطلاق حملة تطعيمات فيتامين (أ) للأطفال ببنغازي

أعلن مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية- بنغازي، انطلاق حملة إعطاء فيتامين (أ) للأطفال بالمدينة من مواليد شهر 1 /2013 م، إلى مواليد شهر 8 /2017 م، ابتداء من يوم غدا السبت. وأوضح المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم إعطاء الفيتامين خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية بالعيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي وضواحيها وعددها 26 مرفق صحي، بالإضافة لفريق واحد متحرك يختص بالمخيمات، ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها من الأماكن التي قد يتواجد بها أطفال ضمن الشريحة المستهدفة والمرافـــق المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية