الاتصالات الليبية تطلق مشروعات بقيمة 1.7 مليار دولار

قال فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات إن شمل الشركة قد التأم من جديد بعد سنوات من انقسام ناتج عن الصراع في البلاد، وإنها بدأت العمل في مشروعات بقيمة 1.7 مليار دولار لتحسين الاتصالات في أرجاء بلد يعاني من انقطاعات في الكهرباء ودمار في البنية التحتية.

كانت الشركة، التي تملك (ليبيانا) و(المدار) لخدمات المحمول بالإضافة إلى ست وحدات أخرى تعمل في مجالات الاتصالات والعقارات والبريد، قد علقت خططا للاستثمار وإعادة الهيكلة في 2014 عندما تسبب القتال في طرابلس في تشكيل حكومتين متنافستين إحداهما في العاصمة والأخرى في شرق البلاد.

كان قرقاب قد انتقل إلى الشرق عندما عينت حكومة معلنة من جانب واحد في طرابلس رئيس مجلس إدارة منافسا، لكنه تمكن من العودة إلى العاصمة أواخر 2016 بعد تنصيب حكومة مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال قرقاب في مقابلة “ظللنا نعمل بجد طوال العام الماضي لكي… نوحد المؤسسة تحت مظلة واحدة، ويمكنني أن أعلن بشكل رسمي أننا فعلنا ذلك”. وفي يناير كانون الثاني، عقدت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعات عامة للعاملين من جميع المناطق للمرة الأولى في أربع سنوات.

وقال قرقاب إن ذلك “أشاع مناخا عاما إيجابيا للغاية بأننا الآن موجودون ويمكننا أن نبدأ في إظهار بعض التحسينات”.

وتطلق الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات برامج لدمج وحداتها الست غير العاملة في الهاتف المحمول في شركة اتصالات موحدة وتحسين قدرات الاتصال والوصول إلى الخدمات في أرجاء البلد الصحراوي المترامي الأطراف.

يشمل هذا مشروعا مدته ستة أعوام لضمان توفير اتصالات عالية السرعة لمناطق تجارية وسكنية من خلال شبكة الألياف الضوئية التي تمتد بطول 15 ألف كيلومتر في أنحاء ليبيا ومشروعات اللاسلكي المحمول العالي السرعة لليبيانا والمدار.

وقال قرقاب إن الشركة وقعت عقدا بنحو 80 مليون دولار مع عرب سات التي مقرها السعودية في فبراير شباط لتوفير خدمات القمر الصناعي البديلة بالإضافة إلى تقديم خدمات لمنشآت النفط ومراقبة الحدود خلال فترة 15 عاما.

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