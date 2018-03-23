تفاصيل جديدة حول اجتماعات توحيد الجيش

أكد مصدر خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الوفود العسكرية الليبية المجتمعة في القاهرة قد اتفقت على كثير من النقاط بينما تم تأجيل النقاش في المناصب القيادية التي سيتم التحاور حولها فيما بعد نافيا وجود أي خلاف بين المتفاوضين حولها كما نشرت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كاشفا عن التنسيق لزيارات عسكرية ليبية ستكون قريبا للرجمة وطرابلس كسرا لحالة الجمود المسيطرة على المشهد اليوم والفاصلة بيت المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا.

وقال المصدر ان العودة لمواصلة الاجتماعات ستكون الشهر المقبل دون ان يذكر موعدا محددا مكتفيا بالقول ان الاثنين القادم ستشهد مصر انتخابات رئاسية جديدة. ملمحا الى احتمال قدوم حفتر والسراج الى مصر قريبا، للاطلاع على مخرجات اجتماعات الوفد العسكري الليبي، مما يجعلهم في الصورة ومتابعين للاجتماعات ونتائجها خطوة بخطوة، مشيرا الى ان هذه الاجتماعات شهرية حيث كان الاجتماع الخامس في شهر فبراير والسادس في مارس والسابع في ابريل القادم.

وعن غسان سلامة قال انه متابعا وحريصا على دعم هذه الاجتماعات حتى تخرج بنتائج تنهي الازمة الليبية. هذا وقد غادر كل من الناظوري والطويل لمصر، بعد الانتهاء من المفاوضات الاولى باتفاق على استمرار الجميع في السعي الجاد لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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