فريق أميركي يعالج قلوب أطفال ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عودة فريق الجراحة الأمريكي لجراحة قلب الأطفال إلى مركز طبرق الطبي بقيادة الجراح العالمي وليام نوفاك.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة العالمية للصحة في ليبيا د. أحمد العليقي أن الفريق بدأ في التوافد على المدينة بداية من الجمعة.

وأوضح العليقي أن الفريق سيقوم بإجراء أكثر من ثلاثين عملية في مركز طبرق الطبي وسيبقى لأكثر من 40 يوماً.

وبين المتحدث أن منظمة الصحة العالمية تكفلت بكامل مصاريف الفريق الأميركي والجراحات التي سيجريها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها الفريق الأميركي مدينة طبرق، حيث سبق لمؤسسة وليام نوفاك زيارة المدينة وإجراء عدد من العمليات لأطفال.

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