” الأعلى للتصوف ” ينفي مشاركته فى إجتماعات الصلابي بتركيا ويصفها بالمشبوهة ويؤكد دعمه للجيش

ليبيا – استنكر المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا، ببيان صادر عنه، الزج باسمه في الإجتماعات المشبوهة التي ينظمها القيادي في جماعة الإخوان علي الصلابي وجماعته في مدينة اسطنبول التركية.

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس ، فقد أكد بأنه وبكافة زواياه وأتباعه يعملون بمنأى عن الشؤون السياسية أو التكتلات والصراعات.

كما عبر المجلس خلال البيان، عن رفضه لأي كلام صادر باسمه دون تخويل من قِبل مجلس إدارة المجلس، داعياً كافة المسؤولين والسياسيين في ليبيا حشد الجهود لخدمة الشعب.

إستباقاً للإنتخابات .. الصلابي من بوابة إسطنبول إلى الواجهة مجدداً عبر ” تكتل المصالحة والسلام “

يشار الى أن جماعة الإخوان المسلمين قد اطلقت عبر قياديها البارز علي الصلابي رؤية جديدة تحت عنوان ” مقترح المشروع الوطني للسلام والمصالحة الوطنية ” على أن يكون لهذا المقترح جناح تنفيذي تحت إسم ” تكتل السلام والمصالحة ” قام بعقد اجتماعته فى تركيا على مدى يومي الاربعاء والخميس .

وبحسب نسخة عن المقترح المكون من 80 صفحة والذي إطلعت عليه صحيفة المرصد ، يشير الصلابي فى مقدمته إلى أنه أعده فى إسطنبول شهر سبتمبر الماضي وقد إستهله بشرح عن البرنامج الإنتخابي الذي سيخوض به هذا التكتل الإنتخابات القادمة بما في ذلك معايير ومواصفات رئيس الدولة والحكومة.

أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية ، فيشير الصلابي فى الصفحة الثامنة من مقترحه الذي تضمن ملاحظة بأنه غير قابل بعد للنشر العام ، إلى أن هذا التكتل سيستعد لها وسيشارك فيها بقوائم من الرجال والنساء ذي القدرات والمؤمنين بالمشروع وأهدافه ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية