المتوسط:

شهدت منطقة الحرشة التابعة لمدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس بحوالي 50 كيلومترا، مقتل ثلاثة شباب خلال تجولهم بطرقات المدينة، على أيدي عناصر كانت تقلهم سيارة مجهولة، استهدفتهم بأسلحة آلية، ما أدى إلى مصرعهم في الحال، فيما لذوا بعدها بالفرار.

‏وأفاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث الذي شهدته المدينة استهدف ثلاثة شباب وهم: «أحمد لابح الملقب بالشاقور، ‏وأيمن القمودي، ‏ونزار أبوترابة»، فيما تحاول صحيفة «المتوسط» التواصل مع أحد القيادات الأمنية للوقوف على تفاصيل الحادث وأبعاده.

The post مسلحون مجهولون يقتلون 3 أشخاص بـ«الزاوية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية