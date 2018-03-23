عضو بمجلس القبائل يطالب بالإفراج عن هانيبال القذافي

أعرب عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أشرف عبد الفتاح، عن استنكاره الشديد تجاه استمرار اختطاف الكابتن هانيبال القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، في لبنان. وطالب عبد الفتاح، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، السلطات اللبنانية بسرعة الإفراج عن هانيبال القذافي، الموقوف في لبنان منذ ديسمبر عام 2015، على ذمة قضية اختفاء موسى الصدر بعد اختطافه من سوريا على الرغم أنه لم يكن مطلوبا على ذمة أية قضايا في لبنان، مؤكدا أن هانيبال لا علاقة له بالقضية الموقوف على ذمتها حيث كان عمره في هذا الوقت عام ونصف.

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