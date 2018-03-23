الرائد_أخبار السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب، الجمعة، باجتماع ضباط الجيش ال…

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السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب، الجمعة، باجتماع ضباط الجيش الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة.

#ليبيا