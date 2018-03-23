رئيس الحكومة المؤقتة يصل بنغازي

في زيارة تستمر لعدة ايام وصل إلى بنغازي بعد عصر اليوم الجمعة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني. ويشمل برنامج الزيارة مشاركة رئيس الوزراء الوقوف على العديد من المشروعات الأمنية والخدمية التابعة لوزارات الداخلية والصحة والتعليم والمرافق والمواصلات والمياه، وغيرها من القطاعات الحكومية.

ويشمل البرنامج ايضا وضع رئيس الثني حجر الأساس لعدد من المشروعات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المدينة ضمن خطتها التنموية لمدينة بنغازي. وكان في استقبال الثني عميد البلدية المستشار عبد الرحمن العبار ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مراد الشكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية