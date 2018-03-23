المنصوري: الاستفتاء على الدستور هو الحل

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، بأنه لا وصول إلى استقرار الأوضاع في ليبيا، إلا باحترام إرادة الشعب الليبي والاستفتاء على مشروع الدستور. ووصف ضو، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن حول ليبيا، بأنها “مخيبة للآمال، وايذانا بإعادة نفس اللاعبين الذين أخرجهم في الشوط الأول لإكمال المباراة”.

قائلا ” إن الاعتماد على الآراء الانطباعية والسياسيين الذين ليس من مصلحتهم استكمال المسار التأسيسي، سيقود البلاد إلى مراحل انتقالية جديدة لا نهاية لها، وتسفيها لإرادة الشعب الذي صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره من خلال الأستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مدينة البيضاء في 29/7/2017 التي تم انتخابها من الشعب لإصدار دستور دائم للبلاد”، بحسب تعبيره.

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