«الثني» يتوجه لـ«بنغازي» لافتتاح عدد من المشروعات

توجه رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، إلى مدينة بنغازي، عصر اليوم الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، يقوم خلالها بافتتاح وتدشين العديد من المشروعات الخدمية والأمنية في المدينة.

وكان في استقبال «الثني» نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري.

ويفتتح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العديد من المشروعات الأمنية والخدمية التابعة للداخلية والصحة والتعليم والمرافق والمواصلات والمياه، وغيرها من القطاعات الحكومية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات القومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المدينة ضمن خطتها التنموية لمدينة بنغازي بعد تحريرها من قبضة الإرهاب.

