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«العمليات الخاصة»: مستمرون في تأمين المواطنين على الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفادت قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ بوابات قوة العمليات الخاصة مستمرة في تأمين المواطنين على الطريق الساحلي.

وأضافت «قوة العمليات الخاصة»، خلال بيانٍ لها،: أنّه: «لن نسمح بكائن ما يكون أن يزعزع الأمن في الطريق العام وسيكون الرد بالمثل».

وأشارت «قوة العمليات الخاصة»، أنّه: «عندما كانت الميلشيات لمدة سنتين في الطريق لم نسمع صوت واحد أو رصاصة واحدة من أجل تأمين الطريق».

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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