المتوسط:

أفادت قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ بوابات قوة العمليات الخاصة مستمرة في تأمين المواطنين على الطريق الساحلي.

وأضافت «قوة العمليات الخاصة»، خلال بيانٍ لها،: أنّه: «لن نسمح بكائن ما يكون أن يزعزع الأمن في الطريق العام وسيكون الرد بالمثل».

وأشارت «قوة العمليات الخاصة»، أنّه: «عندما كانت الميلشيات لمدة سنتين في الطريق لم نسمع صوت واحد أو رصاصة واحدة من أجل تأمين الطريق».

The post «العمليات الخاصة»: مستمرون في تأمين المواطنين على الطريق الساحلي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية