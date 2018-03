«إعلام طبرق»: مصري مسيحي يعتنق الإسلام بمسجد فاطمة الزهراء

خاص/ المتوسط:

أفاد صلاح فؤاد مدير المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، بأنَّ مصريًا مسيحيًا يعتنق الإسلام بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة طبرق، بعد صلاة ظهر الجمعة اليوم.

وأضاف «فؤاد»، أنَّ هذا المصري اعتنق الإسلام على يد خطيب المسجد عادل بشير، وقد نطق «جورج»، الذي غير اسمه إلى «محمد» الشهادتين أمام جموع المصلين، وتعالت صيحات المصلين بالتكبير والتهليل.

وأشار «فؤاد»، إلى أنَّ هذا المصري أكد أنه دخل الإسلام عن قناعة بعد أن عرف الكثير عن الإسلام عن طريق رفاقه في العمل.

