الثني في ضيافة الأطيوش ببنغازي

حلّ رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني ،مساء الجمعة ،ضيفا على شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش ببيته في مدينة بنغازي.

وكان الثني وصل عصر اليوم ،إلى مدينة بنغازي زيارة تستمر عدة أيام لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والأمنية في المدينة، ووضع العديد من أحجار الأساس لتدشين مشاريع أخرى.

و من المتوقع أن يفتتح الثني عدد من المشاريع الأمنية والخدمية التابعة للداخلية والصحة والتعليم والمرافق والمواصلات والمياه، وغيرها من القطاعات الحكومية ،كما من المتوقع أن يضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الحكومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المدينة ضمن خطتها التنموية لمدينة بنغازي.

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