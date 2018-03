المتوسط:

أفادت إدارة المكتب الإعلامي الصحي لمستشفى الأطفال للطب والجراحة في مدينة بنغازي، بأنَّ جمعية الطفل الليبى للأعمال الخيرية برئاسة الحاجة فاطمة السلطنى، قامت بزيارة للمستشفى وتقديم الهدايا لأمهات الأطفال المصابين بالسرطان بمناسبة عيد الطفل.

ووجهت إدارة المكتب الإعلامي الصحي لمستشفى الأطفال للطب والجراحة، الشكر لهذه السيدة ولفريقها على هذه اللفتة الطيبة، التى هدفها رسم البسمة على وجوه الأطفال.

The post جمعية خيرية تُقدم هدايا لأمهات الأطفال المصابين بالسرطان بمستشفى الجراحة ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية