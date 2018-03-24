أبوبكر سعيد ينبّه المترشّحين للرئاسة

وجه عضو مجلس النواب أبوبكر أحمد سعيد عبر صفحته الشخصية تابعتها بوابة أفريقيا الإخبارية تنبيها لمن “رشِّح نفسه علاَنِيَة أو في الخفاء ليكون رئيساً على ليبيا وبدأ في الدعاية قبل وقتها، بأن يتحقَّق من مصادر التمويل”

وأضاف سعيد قائلا: “لا تسرق أموال الدولة، لا تستلم أموال ودعم من دولة أخرى” على حدّ قوله.

وختم عضو مجلس النواب تدوينته بالقول: “لا تستغل منصبك وتهدر الأموال في الهدايا والعطايا لشراء الولاءات، وأن كنت فعلت ذلك ، فتصالح مع نفسك قبل أن تتصالح مع الآخرين، ولا تخدع نفسك أنه لن تأتي لحظة المحاسبة، فالحساب أتي لا مفر منه إن لم يكن في الدنيا، فسيكون في الآخرة” وفق تعبيره.

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