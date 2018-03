غدًا.. إدارة «مركز السكر بالجبل الأخضر» تُحيي احتفالية عيد الطفل

المتوسط:

أفاد «مركز السكر بالجبل الأخضر»، بأنَّ إدارة المركز والعاملين فيه يُحيون غدًا السبت، احتفالية عيد الطفل، والفئة المستهدفة الأطفال المصابين بمرض السكري وأسرهم.

وأضاف «مركز السكر»، خلال بيانٍ لها، أنَّ الهدف من هذه الاحتفالية، تثقيف الأطفال وأسرهم عن كيفية التعامل مع المرضي، ففي هذا اليوم ستلقي محاضرات تثقيفية بأسلوب مختلف وجديد علي هيئة رسوم كرتونية حتي يتم استعابها من قبل الأطفال.

وتابع «مركز السكر»، أنَّه سيتم إلقاء بعض المحاضرات العلمية الخاصة بالتغذية العلاجية، في الوقت الذي سيتم فيه توزيع ألعاب وبعض الهدايا.

