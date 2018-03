المتوسط:

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور، فرج عبد الله الجالي، عن وصول مهندس «ديفيد» مهندس المعدات الطبية التابع للفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلي المركز، وأنه قام بجولة تفقدية داخل غرفة عمليات الفلب والعناية للإطلاع علي جاهزية القسم وذلك من نهار هذا اليوم الجمعة.

وأكد «الجالي»، مركز طبرق الطبي شهد اليوم وصول استشاري قلب الأطفال من مدينة بنغازي وهي الدكتورة رسمية فيتوري، والدكتورة آمال الخازمي، لتجهيز وتشخيص الحالات.

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة، آمال الخازمي، إنَّ الفريق الأمريكي سوف يشرع في إجراء عمليات القلب المفتوح لعدد 30 طفلاً من مختلف المدن الليبية خلال منتصف هذا الأسبوع، منوهًا بأن الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال سوف يشرع في إجراء العمليات حتي مدة ثلاثة أسابيع متواصلة داخل مركز طبرق الطبي.

يُذكر أنَّ الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال التابع لجمعية «نوفك» الخيرية لمرضي قلب الأطفال أجري عدد كبير من عمليات القلب المفتوح داخل مستشفيات ليبيا من بينها مركز طبرق الطبي.

The post أطباء أمريكيون يجرون عمليات قلب مفتوح لـ30 طفلا فى «طبرق الطبي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية