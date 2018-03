المتوسط:

قال رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، حسن ونيس، إنَّ «الهيئة» تتواصل بشكلٍ دائم مع مكاتب الثقافة في المنطقة الشرقية، وكذلك مع الأدباء والكتاب.

وأضاف «ونيس»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنَّ الهيئة بصدد إنتاج أعمال رمضانية مشتركة يكون فيها جميع الفنانين الليبيين في الشرق والغرب والجنوب.

وأشار «حسن ونيس»، إلى أنَّ زيارته إلى مدينة طبرق، خُطوة ونواة أولى نحو كسر الجمود بين المنطقة الغربية والشرقية.

The post رئيس «العامة للثقافة»: زيارتي لطبرق هدفها كسر الجمود بين المنطقة الغربية والشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية