ماذا في زيارة وزير الثقافة بحكومة الوفاق لمدينة طبرق ؟

أدى اليوم رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن اونيس زيارة إلى مدينة طبرق مرفوقا بكل من المستشارين صادق الدهان، وعبد المنعم اللموشي، وعبد العزيز الشفتري، ومدير قسم الشؤون الفنية بالهيئة محمد شلش، ومدير المنظمة الوطنية للشباب الليبي مسعود حسين، ومستشار وزارة الخارجية موسى حبيب .

وداءت الزيارة لتقديم العزاء لعائلة الكاتب و الأديب سعيد خير الله العبيدي في بيته بمدينة طبرق، وكان في إستقبال الوفد عائلة الفقيد، وكلا من مشائخ وأعيان قبائل مدينة طبرق، ومدير مكتب الثقافة بالمدينة، وبعض من مثقفي و أدباء و كتاب طبرق.

وقُدم لرئيس الهيئة خلال الزيارة بعض من الأعمال الادبية بالمناسبة للراحل، حيث تعهد رئيس الهيئة بطباعة و نشر كامل الكتب المقدمة للمرحوم والتي لم تنشر بعد.

كما قام الوفد بجولة في مدينة طبرق تخللتها زيارة إلى مقر “قناة ليبيا الوثائقية “حيث اطلع رئيس الهيئة والوفد المرافق له على سير العمل بالقناة.

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