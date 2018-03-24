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القبض على مجموعات بحوزتهم قنابل يدوية ومواد مخدرة بطبرق

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد حسين الجراري مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أنه في إطار عمل الدوريات الأمنية التي تقوم بها غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن طبرق من أجل أمن المواطن تم القبض على مجموعة أشخاص منهم من كان في حالة سكر وبحوزتهم قنبلة يدوية (جلطينة) وبندقية (خرطوش) وكميات كبيرة من المواد المخدرة (حشيش وخمرة أجنبية) بالإضافة إلى كمية كبيرة من أقراص الهلوسة (ترامادول) وتم التحقيق معهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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