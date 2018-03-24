ترتيبات أمنية جديدة جنوب طبرق …جغبوب‎

تفقد مدير أمن طبرق منطقة الجغبوب صباح يوم أمس برفقة رئيس قسم البحث الجنائي بالمديرية وبعض ضباط الأقسام الأخرى وذلك للاطلاع على سير العمل بالمراكز والوحدات الأمنية ومناقشة الاحتياجات الضرورية لأداء العمل اليومي بالصورة المطلوبة.

وقد ناقش مدير أمن طبرق خلال هذه الجولة استعارة جزء من مبنى الجمعية الزراعية الجغبوب كمقر لوحدة البحث الجنائي بمنطقة الجغبوب وتأمين الاتصالات الهاتفية للجهات الأمنية العاملة بتلك المنطقة وتذليل الصعاب التي تعيق ذلك.

كما تمت مناقشة الاحتياجات اللوجستية لمركز شرطة الجغبوب ووحدة البحث الجنائي بالمنطقة.

يذكر أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بمركز شرطة الجغبوب كل من موسى أبوبكر مسعود -مشرف مكتب اتصالات الجغبوب، وإدريس عبدالله التواتي /رئيس الفرع البلدي الجغبوب، إضافة للضباط وضباط الصف العاملين بالمنطقة.

ووافق رئيس الفرع البلدي جغبوب على إعارة المبنى المشار إليه مقابل قيام مديرية أمن طبرق بإجراء الصيانة الضرورية والعاجلة للمبنى.

وناشد مشرف مكتب اتصالات الجغبوب في المساعدة على استكمال كابل الألياف البصرية الممتد من طبرق إلى الجغبوب والتي لم تتبق منه سوى مسافة 6 كيلو مترات فقط ليتمكن سكان المنطقة من الاستفادة من جودة الاتصالات وخدمات شبكة المعلومات الدولية نظرا لعمل المنطقة حاليا بنظام المحطة الفضائية التي تتأثر كثيرا بالعوامل الجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية