ورشة «مسار ونهج اللامركزية في ليبيا» بدعم من الاتحاد الاوروبي والحكومة الألمانية

عين ليبيا

افتتحت صباح أمس الجمعة ورشة عمل حول «مسار ونهج اللامركزية في ليبيا» والتي تنظمها وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع برنامج دعم البلديات والممول من الاتحاد الأوربي والحكومة الألمانية والمنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz،حيث ستستمر أعمال الورشة حتى يوم الأحد، وذلك بمشاركة عدد من الإدارات الرئيسية بوزارة الحكم المحلي والعديد من الوزارات والهيئات الليبية و البلديات

حيث تهدف هذه الورشة إلى مناقشة سبل تمكين البلديات لتتبوء الدور المناط بها بحسب قانون الادارة المحلية، وآليات تعزيز قدراتها ومواردها الذاتية وذلك لتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة على المستوى المحلي في ليبيا ، وعلى وجه الخصوص تهدف الورشة إلى تحقيق الأهداف التالية:

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