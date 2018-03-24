اجتماعات توحيد الجيش: اتفاق على كثير من النقاط

كشف مصدر أن الوفود العسكرية الليبية التي اجتمعت في القاهرة اتفقت على كثير من النقاط فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لافتا إلى أن الأمم المتحدة حريصة على دعم الاجتماعات لإنهاء الأزمة الليبية .

وأوضح المصدر أنه تم تأجيل النقاش في المناصب القيادية إلى جلسات ستحدد في وقت لاحق، نافيا وجود أي خلاف بين المتفاوضين بهذا الخصوص كما تداولت بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر أن زيارات عسكرية ليبية متبادلة يتم التنسيق لها بين الرجمة وطرابلس لكسر حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي والفاصلة بيت المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا.

وبحسب المصدر فإن الوفود العسكرية الليبية ستواصل اجتماعاتها الشهر المقبل في القاهرة، دون أن يذكر موعدا محددا مكتفيا بالقول إن مصر ستشهد الاثنين المقبل انتخابات رئاسية جديدة.

وذكر مصدر أن المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيلتقيان قريبا في مصر لبحث مخرجات اجتماعات الوفود العسكرية الليبية التي عقدت في القاهرة.

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة التابع لمجلس النواب عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي عبدالرحمن الطويل غادرا مصر الخميس بعد الانتهاء من اجتماعات خاصة لبحث توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

المصدر: مواقع إخبارية

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