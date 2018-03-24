بلدي غريان يزور الوطنية للنفط لبحث تزويد المدينة بالوقود وتأمين عمليات النقل

عين ليبيا

قام فريق مشكل من المجلس البلدي غريان ولجنة الأزمة بالبلدية والسيد رمضان إنبيه عضو المجلس الأعلى للدولة بزيارة السيد مصطفى صنع الله بمكتبه في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الخميس.

حيث حضر كلاً من السيد خالد أبو خطوة مدير عام الصحة والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط والسيد يوسف الديب ممثلاً عن شركة الواحة، وتم مناقشة عدة مواضيع منها آليات تزويد بلدية غريان بالوقود وكيفية معالجة المشاكل الأمنية لتأمين عمليات النقل بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط، كذلك تم تقديم ثلاث ملفات سوف يتم تناولها لاحقاً حال البدء فى معالجتها والعمل عليها.

كما تم على هامش هدذا اللقاء مناقشة معظم المواضيع التي تهم الشأن العام حيث أكد السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن الوضع الأمني هو من يقف حائلاً دون وصول الإمدادات وليس هناك أي مشاكل أخرى داعياً كل الليبيين أن يقفوا صفاً واحدآاً ضد عمليات التهريب والفساد.

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