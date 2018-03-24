معيتيق يزور منطقة سيدي السائح ويناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين

عين ليبيا

زار النائب بالمجلس الرئاسي«أحمد عمر معيتيق»، مساء أالخميس منطقة سيدي السائح، حيث كان في استقباله كل من عميد البلدية، أعضاء المجلس البلدي، وأعيان ومشايخ النواحي الأربع الذين وضعوه في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في المنطقة بسبب نقص الإمكانيات التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في كل المجالات، وطالبوا ضرورة تفعيل المشاريع الخدمية المتوقفة في المنطقة نظراً لأهميتها.

كما رافق النائب في الزيارة مدير إدارة الأمن المركزي العميد «محمد دامجة» واستعرض مسؤولي الأمن في المنطقة الخطط المعمول بها في بسط الأمن وحماية المقار العامة والحيوية، وأشاد السيد النائب بالجهود المبذولة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية لتأمين منطقة النواحي الأربع المترامية الأطراف التي تعتبر صمام أمان لمدينة طرابلس.

كما قام بزيارة مقر الشركة الليبية للصناعات الجوية المتقدمة «بمطار أبوعائشة»، المتوقف عن العمل من العام 2012، وتفقد الطائرات الموجودة فيه التي لازالت بحالة جيدة حسب إفادة المشرفين عليه، وأشاد بالجهود التي بذلت للمحافظة على محتوياته، وأكد بأنه سيعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تفعيله.

كما تطرقوا خلال اللقاء لمعاناة سكان المنطقة بسبب الروائح المنبعثة من «مكب القمامة»، وطالبوا ضرورة وضح حلول ناجعة للمكب والتخلص من القمامة بطرق علمية عن طريق شركات متخصصة حفاظاً على سلامة السكان والبيئة في آن واحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا