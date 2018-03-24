عربات مثالية تنتقل إلى جبهة قتال في ليبيا

وتضمنت التعزيزات اثنتين من عربات الاستطلاع والدورية “بي إر دي إم-2”. وتم نقلهما على متن طائرة النقل “إيل-76” برفقة المقاتلة “ميغ-21”.

وذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن ليبيا أصبحت واحدا من 50 بلدا على وجه التقريب التي استخدمت هذه العربة المدرعة المعروفة في روسيا باسم “بارداك”.

وطالما كانت هذه العربة تعتبر آلية مثالية من نوعها. وتزن هذه العربة 7 أطنان. وتعادل قوة محركها 140 حصانا. ويقودها طاقم مكون من 4 أشخاص. وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة. وتستطيع العربة أن تسير على سطح الماء بسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة.

وتحتوي عربة “بي إر دي إم-2” على مدفعين رشاشين عيار 14.5 ملم و7.62 ملم. وتبلغ سماكة درع واجهتها 14 ملم.

وأنتجت روسيا أكثر من 9 آلاف عربة من طراز “بي إر دي إم-2”.

ونالت هذه العربات إعجاب منتسبي العديد من جيوش العالم لبساطة وسهولة التشغيل والقابلية للإصلاح.

وكان أكثر من 50 عربة من هذا الطراز في جعبة الجيش الليبي قبل بدء أحداث الحرب. وأدخل الليبيون تعديلات عليها. وعلى سبيل المثال تم تجهيز عدد من عربات “بي إر دي إم-2” لإطلاق القذائف غير الموجهة.

وتخضع عربات “بي إر دي إم-2” الليبية الآن للترميم والإصلاح توطئة لإرسالها إلى جبهة القتال.