ممثل أنصار النظام الجماهيري يبحث مع سلامة الاستعدادات للانتخابات

ناقش ممثل مؤتمر أنصار النظام الجماهيري عبد الله عثمان أمس الجمعة، في العاصمة طرابلس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، آليات ضمان حسن سير استعدادات الأطراف السياسية الليبية للاستحقاق الانتخابي المُزمَع في نهاية العام الجاري.

وتطرق عثمان، إلى موضوع استمرار سريان بعض القوانين التمييزية كقانون العزل السياسي، وقانون الحراسة والبطاقات المنشورة لدى الانتربول في حق كثير من الليبيين من أنصار النظام الجماهيري، مطالبا بضرورة متابعة إلغائها وفق ترتيبات مدروسة ومنسّقة.

وأضاف «أن هناك قيودا تسبب العديد من الإشكاليات التي تعقد حركة المهجرين الليبيين وأسرِهِمْ وتضييق على حياتهم اليومية في مختلف بلدان العالم».

كما عرج على ملف المصالحة الوطنية الشاملة وأسُسِهاَ القائمة على جبر الضّرر المادي والمعنوي، وإعادة المهجّرين، وتمكينهم من ممتلكاتهم وبيوتهم ضمانا لإعادة الوئام بين مكونات المجتمع، وحفظا للسلم الاجتماعي، وحُسن سير الاستحقاقات المرتقبة في ليبيا.

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