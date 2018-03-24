وزيرة الشؤون الاجتماعية تقف على الأوضاع في سبها

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي الشافعي بزيارة لإحدى المدارس الموجودة بحي المنشية بمدينة سبها، ضمن الوفد الوزاري المكلف من المجلس الرئاسي للوقوف على الأوضاع بالمدينة.

وبحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق فقد اطلعت الشافعي على أوضاع الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات ووقفت على أوضاعهم الصعبة، خصوصا الأطفال والنساء والمرضى.

وأكدت الشافعي أن وزارة الشؤون الاجتماعية لن تدخر جهدا في التخفيف من معاناة النازحين بسبها، داعية أطراف النزاع إلى وقف الاقتتال، والسماح بعودة الأوضاع إلى طبيعتها، ورجوع النازحين إلى منازلهم وعودة المدارس لاستئناف الدراسة.

كما قامت الشافعي بزيارة إلى فرع الوزارة في مدينة سبها والتقت بموظفيها، حيث أعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي يبذلونها رغم الظروف الصعبة، مشددة على أن الوزارة ستقوم من خلال الفرع بتوفير بعض الإمكانيات، وتلبية الاحتياجات العاجلة، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة أوضاع النازحين في المدينة.

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