«شلقم» يكشف أسرارًا جديدة حول علاقة «القذافي» بـ«ساركوزي»

وصف عبد الرحمن شلقم، وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بـ«صاحب المزاج الصدامي الحاد» الذي تحالف مع طيف واسع من رموز السياسة في فرنسا، واصطدم بعدد لا يقل عن أولئك الذين تحالف معهم، حين كان وزيرا للداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك.

وقال «شلقم»، في مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم السبت، «إن ساركوزي عرف بخوضه معارك عدة مع وسائل إعلام حول أسلوب قيادته السياسية وكذلك حياته الخاصة، وأن مزاجه الصدامي الحاد، بني له سياجاً حصناً ذاتياً وليس دائماً سياسياً».

وأضاف المقال «أن الراحل معمر القذافي كان مهتماً بلا حدود بالعلاقات مع فرنسا، وإبان رحيل شيراك، كان دائما يكرر سؤال من سيخلف شيراك؟ حتى برز اسم نيكولاي ساركوزي كمرشح قوي لخلافته».

وأشار وزير خارجية ليبيا الأسبق، إلى «أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية جرت في منتصف 2007، وفاز ساركوزي، وفي أواخر تلك السنة زار معمر القذافي باريس، وكان الاستقبال حاراً وحافلاً، لكن قبل وصولي رفقة الراحل علي التريكي الأمين المساعد للشؤون الأفريقية إلى باريس، فوجئنا بتصريح استفزازي أدلى به وزير الخارجية كوشنير، هاجم القذافي ووصفه بالديكتاتور الإرهابي، وأنه لن يصافحه».

واستطرد: «بعد وصولي إلى الفندق هاتفني نوري المسماري مدير المراسم، وقال لي متحدثاً بالإيطالية: “نحن في حالة غضب وهيجان القذافي طلب مني تجهيز الطائرات للمغادرة حالاً”، فانتقلت رفقة موسى كوسا، رئيس جهاز الأمن الخارجي، إلى مقر إقامته، وكان المسماري جالساً خارج الغرفة مع المعتصم القذافي، والاضطراب يطفح فوق وجهيهما».

وأردف: «تمت تهدئة الموقف، وعقدتُ مؤتمراً صحافياً رددت فيه على تصريحات كوشنير، وبقي القذافي، لكن في اليوم الثاني عقد الاجتماع بقصر الإليزيه، مع ساركوزي وعدد من وزرائه ومساعديه، يقابله الوفد الليبي برئاسة القذافي، وأنا، ومحمد سيالة، الأمين المساعد للتعاون، وعلي التريكي، الأمين المساعد للشؤون الأفريقية».

وأوضح عبد الرحمن شلقم، «أن الاجتماع ناقش ملفات التعاون في المجالات المختلفة، والاتفاقيات التي سيجري توقيعها، لكن فوجئنا بالرئيس ساركوزي يقدم ورقة تحتوي على اتفاق على شراء ليبيا لعدد 12 طائرة «رافال» عسكرية، فلم يكن هذا الأمر ضمن ما اعتمدته اللجنة الشعبية العامة الليبية (مجلس الوزراء)».

يقول «شلقم» «رددت على ساركوزي بأن هذا الموضوع لم نناقشه في مجلس وزرائنا، وأنني غير مفوض لمناقشته». فردَّ غاضباً: «أنا أوجه الكلام للقائد»، عندها سحب «القذافي» كرسيه إلى الخلف، واستمر النقاش بيني وبين الرئيس أكثر من عشرين دقيقة. فهمس في أذني: «ابحث عن مخرج».

لفت الدبلوماسي الليبي السابق إلى أنه اقترح صياغة مذكرة تفاهم مضمونها تكليف فريق من الخبراء العسكريين من الطرفين لمناقشة الاقتراح الفرنسي بعيد العودة، لكن جرى التحقيق معي، ومع محمد سيالة، وجمال برق، مدير إدارة التعاون، بمقر القيادة حول موضوع «الرافال»، ولم تتم الصفقة.

واختتم وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة حديثه، حول القضية المسارة عن دعم مالي قدمته أطراف ليبية لحملة ساركوزي الانتخابية، قائلا: «صرح كل من سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي، بهذا الدعم، وكذلك رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد عماد الدين، لكن السؤال: هذا الدعم المالي، مقابل ماذا؟ فأُحيل ساركوزي إلى القضاء الفرنسي، وجهت له التهمة، والمحكمة ستجيب عن كل الأسئلة. البراءة أو الإدانة».

