مصير كيم مشابه للقذافي

طالب مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون بضرورة التعامل مع برنامج الأسلحة النووية التي تمتلكها بيونغيانغ كما تم التعامل مع مكونات البرنامج النووي الليبي التي تم شحنها إلى أميركا عام 2004.

وقال بولتون أن محادثات القمة المنتظر عقدها مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يجب أن تشبه المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة قبل 13 عاماً حول مكونات برنامج ليبيا النووي.

ونقلت وكالة رويترز عن المستشار قوله أن الاجتماعات القادمة بين أمريكا وكوريا الشمالية يجب أن تتركز حول كيفية التخلص من البرنامج النووي لبيونغيانغ في أقرب فرصة ممكنة لذلك.

وقال بولتون “دعونا نجري هذه المحادثات بحلول مايو أو حتى قبل ذلك ودعونا نرى مدى جدية كوريا الشمالية”.

وأضاف “إذا لم يكونوا على استعداد لإجراء هذا النوع من النقاش الجاد فسيكون بالفعل اجتماعا قصيرا للغاية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية