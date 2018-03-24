هذا ما قالته الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب في ليبيا

جددت الولايات المتحدة التأكيد على ضرورة وجود مؤسسات أمنية فعالة في ليبيا قادرة على مكافحة الإرهاب.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عبر تغريدة لها بموقع “تويتر” “في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية، يظل من الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية وشمولية وخاضعة للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين حدود ليبيا”.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال إن توفير الاستقرار والمصالحة في ليبيا مهم للولايات المتحدة، مشددا على ضرورة عدم إعطاء فرصة “لظهور داعش من جديد”.

فيما قالت نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ميشيل سيسون، قالت إن بلادها ستعمل ضد كل من يزعزع الاستقرار في ليبيا، ومشددة على ضرورة محاسبة معرقلي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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