المتوسط:

وصف المحامي ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن حول ليبيا، بـ«المخيبة للآمال التي تعيد نفس اللاعبين الذين أخرجهم في الشوط الأول لإكمال المباراة»، على حد قوله.

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عبر بيان له نشره عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» ضرورة احترام إرادة الليبيين والاستفتاء على مشروع الدستور للوصول إلى استقرار الأوضاع في ليبيا.

وأضاف «المنصوري» «إن الاعتماد على الآراء الانطباعية والسياسيين الذين ليس من مصلحتهم استكمال المسار التأسيسي، يقود البلاد إلى مراحل انتقالية جديدة لا نهاية لها، وتسفيها لإرادة الشعب الذي هو صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور».

The post «المنصوري»: جهود «سلامة» حول مشروع الدستور «مخيبة للآمال» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية