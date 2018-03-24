توقعات طقس ليبيا السبت

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم السبت الموافق 24 مارس، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تسجل انخفاض ملحوظ حيث تتراوح مابين ( 15- 20 ) درجة مئوية ولاتتجاوز (13) درجة على المرتفعات الجبلية.

-الجنوب الغربي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار وهبوط للرؤية الأفقية هذا اليوم على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (23-30) درجة مئوية بينما تتـراوح مابين (37-40) درجة على طبرق – جالو والجغبوب وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم مع تحسن في الرؤية حيت تتراوح يوم الغد مابين (16-22) درجة مئوية.

-الشمال الشرقي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 17- 22 ) درجة مئوية و تسجل على هون والقطرون (24) درجة مئوية.

-الشمال الشرقي

-الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية بينما تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة مع تحسن في الرؤية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37 – 41 ) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الغد.

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