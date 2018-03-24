تواصل فعاليات ورشة عمل حول اللامركزية في ليبيا

تتواصل فعاليات ورشة العمل حول مسار ونهج اللامركزية في ليبيا والتي تنظمها وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع برنامج دعم البلديات الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والمنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة سبل تمكين البلديات لتتبوأ الدور المناط بها بحسب قانون الإدارة المحلية 59/2012 وآليات تعزيز قدراتها ومواردها الذاتية وذلك لتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة على المستوى المحلي في ليبيا.

وتهدف الورشة إلى بناء أرضية صلبة وفهم بين المشاركين حول الدور الهام للبلديات لتحسين تقديم الخدمات المحلية، ومناقشة الخيارات حول كيفية تمكين وتعزيز دور البلديات من خلال تولي الاختصاصات والوظائف المفوضة لهم، مناقشة متطلبات النقل الناجح لهذه الاختصاصات المفوضة إلى البلديات.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الورشة حتى يوم غد الأحد ويشارك فيها عدد من الإدارات الرئيسية بوزارة الحكم المحلي والعديد من الوزارات والهيئات الليبية والبلديات منها وزارة الاقتصاد والصناعة، وزارة العمل والتأهيل، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة المالية، وزارة التخطيط، الهيئة العامة للموارد المائية، جهاز الحرس البلدي، مصلحة الضرائب، مصلحة التخطيط العمراني، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، عدد من أعضاء اللجنة القطاعية لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.و بلدية حي الاندلس و بلدية جنزور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية