البعثة الاممية تبحث مع حكومة الوفاق سبل بناء أنظمة صحية واجتماعية قوية في ليبيا

ليبيا – أجرت حكومة الوفاق والأمم المتحدة مناقشات بشأن السبل الجديدة للمضي قدماً في دعم ليبيا وذلك عبر جولة من المشاورات بشأن إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي الذي يغطي الفترة 2019-2020 ووثائق البرامج القُطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف).

ويشكل الإطار الاستراتيجي بحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية شراكة متجددة بين الأمم المتحدة وحكومة الوفاق ويهدف إلى العمل نحو مسار أكثر استدامة للتنمية والإزدهار والسلام والأمن.

ويركز الإطار الذي يتعهد بفائدة الجميع بلا استثناء بشكل خاص على انتفاع الشباب والنساء والفئات الأكثر تضرراً وذلك من خلال تحسين احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون والقضاء على الفقر وبناء المؤسسات والنهوض بالتنمية الاقتصادية.

وفي كلمته الإفتتاحية لورشة العمل التشاورية قال وزير التخطيط بحكومة الوفاق طاهر الجهيمي إن إطار العمل الجديد يشكل نقلة نوعية من حيث المحتوى وجاء نتاجاً لعملية تشاورية واسعة اعتمدت على تقييمات فنية في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وخدمية وشاركت فيها العديد من الكفاءات والخبرات الدولية والليبية.

ويوفر إطار التخطيط الاستراتيجي الجديد للتعاون أساساً لتعزيز التعاون والتساوق والفاعلية للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في ليبيا وبموجب إطار العمل هذا تلتزم الأمم المتحدة بتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الحياة والحفاظ على المؤسسات دعماً لعملية بناء السلام.

وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماريا ريبيرو على أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو دعم الحكومة لتحقيق أولوياتها الوطنية وذلك وفقاً لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة.

كما تهدف وثيقة البرنامج القُطري الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى دعم البلاد في ترسيخ المؤسسات الحكومية الفعالة والشاملة والخاضعة للمساءلة فضلاً عن تعزيز إمكانية حصول المواطنين على الخدمات العامة والفرص الاقتصادية.

ومن خلال البرنامج القُطري الأول لليبيا سيعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الحكومة في بناء أنظمة صحية واجتماعية قوية وقادرة على مواجهة التغيرات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وذلك لتحسين صحة ورفاهية النساء والشباب لجميع أنحاء ليبيا مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.

وسيوفر البرنامج الُقطري الجديد لليونيسف إطاراً لإنخراط المنظمة في تنفيذ برامج متعددة القطاعات من أجل الأطفال وذلك في مجالات المياه والمرافق الصحية وحماية الطفل والتعليم والصحة والتغذية.

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