أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى ليبيا اليوم السبت

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم السبت الموافق 24 مارس، حيث تبدو أغلب أجزاء البلاد مغطاة بسحب جزئية، ومازالت أغلب مناطق شمال ليبيا تتأثر بتقلبات جوية ورياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 55 كم/ساعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ويميل الطقس للاستقرار النسبي على أغلب مناطق الجنوب، وتبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيا على مناطق شمال ليبيا، وتتراوح هذا اليوم ما بين ( 18 – 24 )، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا بسيطا على اغلب مناطق الشمال يوم الغد.

وتكون درجات الحرارة على مناطق الجنوب الغربي ما بين( 19 – 23 ) درجة مئوية وعلى مناطق الجنوب الشرقي ما بين ( 23 – 26 ) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.

وفيما يلي حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم السبت الموافق 24 مارس، نقلا عن نشرة الطقس الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية:

الشمال الغربي: راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تسجل انخفاض ملحوظ حيث تتراوح مابين ( 15- 20 ) درجة مئوية ولاتتجاوز (13) درجة على المرتفعات الجبلية.

الجنوب الغربي: بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار وهبوط للرؤية الأفقية هذا اليوم على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (23-30) درجة مئوية بينما تتـراوح مابين (37-40) درجة على طبرق – جالو والجغبوب وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم مع تحسن في الرؤية حيت تتراوح يوم الغد مابين (16-22) درجة مئوية.

الشمال الشرقي: الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 17- 22 ) درجة مئوية و تسجل على هون والقطرون (24) درجة مئوية.

الشمال الشرقي: الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية بينما تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة مع تحسن في الرؤية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37 – 41 ) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الغد.

