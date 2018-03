«الدامجة»: العمليات الخاصة التابعة لـ«الطرابلسي» تتوجه بآليات عسكرية إلى الطريق الساحلي

المتوسط:

قال مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بطرابلس، محمد الدامجة والمكلفة بتأمين الطريق من جنزور وحتى رأس اجدير، إن القوات التابعة لقوة العمليات الخاصة بقيادة عماد الطرابلسي، تتوجه بآليات ومعدات عسكرية متوسطة وثقيلة على الطريق الساحلي.

وأضاف «الدامجة» في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن قوات الطرابلسي غير تابعة للأمن المركزي رغم ارتداء عناصرها للزي الرسمي التابع للجهاز، مشددا عهلى أن ما أثير حول تحريك قوات الطرابلسي لآليات قرب مطار طرابلس العالمي، غير صحيح، مؤكدا على استمرار تأمين المطار من قبل القوات التابعة للحرس الرئاسي والكتيبة 301 والأمن المركزي.

