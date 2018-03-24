«العامة للكهرباء»: طرح الأحمال المتوقع يصل لساعتين اليوم السبت

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية، الصادرة اليوم السبت، الموافق 24 مارس 2018، عن وجود طرح الأحمال التيار الكهربي يصل لمدة ساعتين، نظرا لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المتوقع.

وأكدت الشركة أن أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 4550 ميجاوات، والاستهلاك المتوقع 4900 ميجاوات، مؤكدةً وجود عجز متوقع يقدر بحوالي 350 ميجاوات.

وتناشد الشركة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء لضمان استمرار الخدمة على نحو جيد.

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