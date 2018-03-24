مناقشة وثائق البرنامج القُطري لوكالات الأمم المتحدة في ليبيا

قال المفوض بمهام وزيرالتخطيط في حكومة الوفاق الوطني، الطاهر الجهيمي، أن البرنامج القُطري لوكالات الأمم المتحدة في ليبيا دليل إضافي على تحسن الأوضاع في البلاد.

وصرح الجهيمي خلال مناقشة وثائق البرنامج القُطري، إن إطار العمل الجديد يشكل نقلة نوعية من حيث المحتوى، حيث جاء نتاجاً لعملية تشاورية واسعة اعتمدت على تقييمات فنية في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وخدمية بمشاركة العديد من الكفاءات والخبرات الدولية والليبية.

هذا وبين الجهيمي إن الحكومة تعمل على أن تعقبها خطوات على طريق التعافي الاقتصادي.

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