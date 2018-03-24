أعضاء من البرلمان يدعون مجلس الدولة للحوار لتعديل الاتفاق السياسي واختيار مجلس رئاسي جديد

ليبيا – رحب بعض أعضاء مجلس النواب بالدعوة للتنسيق و العمل المشترك التي جاءت في البيان الصادر عن 54 عضو من أعضاء مجلس الدولة بتاريخ 12 من فبراير 2018.

وأكد بعض أعضاء مجلس النواب في بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه بناءً على مخرجات لقائهم مع رئيس البعثة الاممية في بنغازي مطلع الشهر الجاري، على أن الرئاسي الحالي قد عجز تماماً عن القيام بمهامه التي جاء من أجلها وفي مقدمتها توحيد المؤسسات وانهاء الإنقسام الذي أصبح أعمق من ذي قبل وأكثر حدة منذ دخول الرئاسي الحالي حيز المشهد السياسي الليبي.

وجاء في نص البيان:” إننا إذ نمد أيدينا لأعضاء مجلس الدولة الموقعين على البيان سالف الذكر للعمل معاً على تصحيح الأوضاع الحالية ووضع الأمور في نصابها”، مؤكدين أنهم على الاستعداد للذهاب وفي أسرع وقت إلى تعديل الاتفاق السياسي بحيث يعاد تشكيل المجلس الرئاسي ليصبح برئيس ونائبين وحكومة وطنية منفصلة لتفادي مأساة آلية إتخاذ القرارات التي واجهت الرئاسي الحالي.

وإعتبر أعضاء مجلس النواب أن المستفيد من عدم التنسيق بين مجلسي النواب والدولة هو بالتأكيد ليس الوطن ولا المواطن.

وعليه دعا النواب كافة أعضاء مجلس الدولة لعقد لقاءات وجولات حوارية موسعة بين المجلسين للتباحث حول آلية تعديل الإتفاق واختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة وفاق حقيقية تنال ثقة ودعم كل الأطراف وتحقق الأهداف المرجوة منها وعلى رأسها توحيد كافة مؤسسات الدولة وبناء الثقة بين الليبيين.

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