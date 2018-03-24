شركة الكهرباء تواصل قطع التيار عن التوصيلات غير الشرعية للحد من هدر الشبكة

عين ليبيا

واصلت الإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء حملاتها الميدانية اليومية لجباية الديون المتراكمة، وقطع الكهرباء عن التوصيلات غير الشرعية في عديد المناطق الليبية للحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية ومتابعة التوصيلات غير الشرعية وقطعها بالإضافة إلى التقليل من الفاقد التجاري، للقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية، بهدف ضمان وصول الكهرباء للمستهلكين دون حدوث مشاكل فنية.

هذا وتهدف الحملة ايضاً لتقليل الديون المتراكمة على المستهلكين، ودعم الشركة العامة للكهرباء من خلال الإيرادات المحصلة بما يحقق دعماً لموارد الشركة، ويحد من الاستهلاك الزائد لدى المستفيدين.

حيث اتخذت إجراءات بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية وقطع التيار الكهربائي عليهم في جنزور يوم الخميس وحثهم على دفع ديون الاستهلاك وتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية تحفظ مستوى أداء الشبكة الكهربائية.

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