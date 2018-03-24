ايطاليا تدعو إلى تجاوز ازدواج السلطة في ليبيا

دعا السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، الليبيين إلى تجاوز الانفصال وازدواج السلطة.

ونقلت السفارة الايطالية لدى ليبيا عن بيروني قوله في مقابلة تلفزيونية انه “يتعين على الليبيين تجاوز الانفصال وازدواج السلطة”.

وتابع بحسب تغريدة للسفارة بموقع “تويتر” أن “هناك فرصة سانحة لا بد من اغتنامها المجتمع الدولي مستعد للمساعدة في هذا الاتجاه”.

وكانت ايطاليا أرسلت قطعة بحرية عسكرية إلى طرابلس في أغسطس من العام الماضي كما صوت البرلمان الايطالي في يناير الماضي على إرسال مزيد من الجنود إلى الأراضي الليبية.

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