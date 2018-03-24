الثني يفتتح مقر مديرية امن بنغازي

افتتاح رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم السبت مقر مديرية أمن بنغازي وعدد من مركز الشرطة، فضلاً عن مصنع ملابس الشرطة ومعهد تدريب الشرطة .

وحضر مراسم الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مراد الشكري، وعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، ومدير أمن المدينة، وعدد من مشايخ وأعيان المدينة بحسب وكالة الأنباء الليبية.

ويفتتح الثني خلال الزيارة العديد من المشروعات الأمنية والخدمية التابعة لوزارات الداخلية والصحة والتعليم والمرافق والمواصلات والمياه، وغيرها من القطاعات الحكومية كما سيضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الحكومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المدينة ضمن خطتها التنموية لمدينة بنغازي بعد تحريرها من الجماعات المتطرفة.

وكان الثني وصل إلى مدينة بنغازي الجمعة في زيارة للمدينة تستمر عدة أيام لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والأمنية في المدينة، ووضع العديد من أحجار الأساس لتدشين مشاريع أخرى.

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