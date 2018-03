المتوسط:

تفقد آمر المنطقة العسكرية اوباري غات المكلف من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء توقيف الشريف، وحدات الجيش الليبي في أوباري اليوم السبت.

وعقد اللواء توقيف الشريف، سلسلة من الاجتماعات مع آمري هذه الوحدات بمقر الكتيبة 172 مشاة .

The post آمر المنطقة العسكرية اوباري يتفقد وحدات الجيش ويعقد اجتماعات مع آمري الوحدات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية